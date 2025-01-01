В минтрансе опровергли информацию об открытии нового участка набережной в Перми Объект сдадут в эксплуатацию в конце ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Работы по реконструкции нового участка набережной Камы от магазина «Речник» до «Мотовилихинских заводов» закончатся в конце ноября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, опровергнув сообщения некоторых местных телеграм-каналов о том, что набережная уже сдана в эксплуатацию.

«Вчера (5 октября — Прим. ред.) и сегодня ряд СМИ написали, что открылся для прогулок новый участок набережной Перми, от площади Трёх столетий до «Мотовилихинских заводов». Информация не соответствует действительности. Подрядная организация продолжает работы на участке, открытия не было», — сообщили в ведомстве.

В митрансе пояснили, что проход на новую часть закрыт воротами, однако многие пермяки самовольно открывают ворота, спускаются на новую часть через склон с газонами или заходят со стороны Мотовилихи.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

«Мы понимаем, как вам хочется посмотреть, что там сделано, и погулять по новой части. Но убедительно просим вас набраться терпения и дождаться окончания всех работ, в целях вашей же безопасности», — добавили в профильном министерстве.

Согласно контракту, срок завершения работ — 30 ноября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.