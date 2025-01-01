В парках долины пермской Егошихи появились новые инфостенды Жители и гости города могут больше узнать о территории и арт-объектах Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В парках долины реки Егошихи в рамках проекта обустройства экологических маршрутов было добавлено девять информационных стендов. Шесть из них размещены в парке «Зелёнка». Там посетители могут узнать больше об уникальной флоре, произрастающей в этой местности, а также об интересных аспектах биологического разнообразия и этимологии названия реки Зеленка.

Кроме того, на стендах представлена информация о полезных экологических инициативах, таких как «Подкормка птиц», «Трухлявый заповедник» и «Экопикник». Эти практики призваны способствовать росту биоразнообразия и поддержанию стабильности окружающей среды. Благодаря практическим рекомендациями каждый желающий сможет внести свой вклад в сохранение малых рек и других природных территорий.

В парке Жунева в районе Средней дамбы, например, появился стенд, посвящённый арт-объекту «Гусеница». С помощью QR-кода посетители могут получить доступ к аудиоэкскурсии, которая проведёт их по основным достопримечательностям парка.

