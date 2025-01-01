В Перми на неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации В них можно привиться от гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение этой недели жители Перми могут сделать прививку от гриппа в трёх передвижных пунктах вакцинации, об этом сообщили в Минздраве региона.

На Центральном рынке (ул. Пушкина, 104, в оранжевом четырёхэтажном здании) пункт будет работать с 7 по 10 октября, с 11:00 до 15:00.

Пункт в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж) будет функционировать 8 и 10 октября с 11:00 до 17:00.

А в парке Горького (на площади рядом с Ротондой) — 10 октября с 16:00 до 19:00 и 11 октября с 11:00 до 15:00. Здесь, кроме прививок от гриппа, можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции.

Вакцинация доступна для всех желающих, достигших 18-летнего возраста. Для прохождения процедуры рекомендуется иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед вакцинацией каждый пациент проходит осмотр у врача.

В приоритетном порядке вакцинацию следует пройти детям, лицам пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Хронические заболевания ослабляют защитные силы организма, что делает этих людей более восприимчивыми к инфекциям. К тому же, вирусные заболевания у них протекают тяжелее, увеличивая риск развития нежелательных осложнений.

