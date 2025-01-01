В Перми стали известны финалисты всероссийских соревнований «РобоКод-2025» Во взрослой категории победила команда из Татарстана, а среди юношей первенство взяли пермяки Поделиться Твитнуть

Фото: Morion Digital

В технопарке Morion Digital 4 октября были подведены итоги дебютного Всероссийского конкурса «РобоКод-2025», посвящённого программированию промышленных роботов. Во взрослой категории первенство одержала команда bread&butter из Татарстана, серебро досталось «Разрушителям» из Пермского края, а бронза – команде Amplituda из Ульяновской области. В юношеском зачете лидировала команда «ИБ» (Пермский край), за ней следовали «Анимекотики» (Пермский край) и «Два таланта» (Пермский край). Победители и призеры были удостоены возможности получить спортивные разряды и разделили общий призовой фонд в 200 тыс. руб.

На начальном онлайн-этапе состязаний было зарегистрировано 225 заявок от 95 команд, представлявших 25 российских регионов. В финале, прошедшем в очном формате, 20 команд из девяти регионов решали практические задачи по автоматизации на промышленных манипуляторах Promobot. Для подстраховки была сформирована группа резервистов из первой десятки. Из резерва в финал попало по одному коллективу в каждом дивизионе, включая победителя юношеской категории – команду «ИБ».

Фото: Morion Digital

По словам директора технопарка Morion Digital Оскара Ягафарова, соревнования по промышленной робототехнике, организованные в рамках Федерации спортивного программирования, способствуют привлечению и развитию молодых специалистов, необходимых для решения задач по роботизации производства.

В свою очередь, исполнительный директор Пермской краевой федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин подчеркнул, что это первые в истории России всероссийские соревнования в данной области, где важны как соревновательный, так и тренировочный процессы. Он объявил о проведении Чемпионата России по программированию промышленных манипуляторов, финал которого запланирован в Перми в начале декабря 2025 года.

В рамках «РобоКода» была проведена также открытая программа для преподавателей, родителей, учащихся школ и вузов. Состоялась лекция от Promobot, выставка робототехники и открытый финал соревнований.

Организаторами события выступили минспорт Прикамья и Федерация спортивного программирования.

