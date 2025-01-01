Алёна Бронникова На развитие кинопроизводства в Прикамье ежегодно будут выделять по 54 млн рублей Более 10 млн рублей запланировано на производство национальных фильмов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Прикамья на 2026-2028 годы предусмотрят 53,9 млн руб. ежегодно на гранты в форме субсидии для развития кино и анимации на территории региона. Получателем выступит АНО «Центр развития кинопроизводства».

Как указано в пояснительной записке к проекту бюджета, средства выделят для популяризации Пермского края как привлекательного и экономически выгодного региона, в том числе через вовлечение населения в развитие производства фильмов и фестивального движения. Помимо этого, каждый год будет направляться дополнительная сумма на организацию мероприятий, связанных с производством национальных фильмов.

«Мероприятия, связанные с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края: на 2026 год в сумме 14,2 млн руб., на 2027 год — 12,8 млн руб., на 2028 год — 12,7 млн руб.» — сообщается в документе.

Ещё на один проект, связанный с кинопроизводством, — ежегодный Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» предусмотрено по 18 млн руб. ежегодно. Грант будет предоставлен в форме субсидии АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы».

В прошлом году шесть кинокомпаний получили субсидии на общую сумму 75,9 млн руб., в бюджете региона на этот год было предусмотрено ещё 17,6 млн руб. для дальнейшей поддержки киностудий. В Прикамье в 2024 году было снято шесть фильмов и сериалов, среди последних фильмов, снятых на территории региона, «Втроём» (16+), «Батя 2. Дед» (18+), сериалы «Урок» (18+), «Романовы. Преданность и предательство».

