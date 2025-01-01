Пермский край опустился в рейтинге материального благополучия населения Он всё ещё находится в четвёртом десятке Поделиться Твитнуть

Скриншот рейтинга РИА Новости

Аналитики РИА Новости провели оценку уровня материального благосостояния жителей российских регионов за 2024 год, составив соответствующий рейтинг. В основе исследования лежит комплексный анализ показателей, отражающих экономическое положение населения субъектов РФ в течение указанного периода. Пермский край в этом перечне расположился на 36-й строчке с рейтинговым баллом 62,29. По итогам 2023 года Пермский край занимал 31 место, хотя балл был ниже — 52,01.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В первую декаду также вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа, Сахалинская и Мурманская области, Санкт-Петербург, Московская область и город Москва.

По мнению экспертов, высокие места этих регионов в рейтинге определяются значительным уровнем доходов населения, что позволяет компенсировать даже высокие цены и обеспечивает приемлемую доступность жилья.

В нижней части рейтинга находятся регионы с недостаточно высоким уровнем доходов населения. Последние десять мест заняли: Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.

Исследование показывает, что почти все регионы продемонстрировали улучшение показателей по сравнению с 2023 годом. Наиболее заметный рост рейтингового балла наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике, Амурской, Тульской и Свердловской областях, а также в Удмуртии, где увеличились доходы населения и объём банковских вкладов, а также снизилась доля граждан с низким уровнем дохода.

