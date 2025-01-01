В честь 50-летия Пермского института культуры почта выпустила юбилейный конверт И изготовила памятный почтовый штемпель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почта России в честь 50-летия Пермского государственного института культуры выпустила специальный художественно оформленный конверт и изготовила памятный почтовый штемпель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На конверте изображено историческое здание института, являющееся его архитектурной визитной карточкой. Штемпель дополняет визуальное оформление: он несет на себе силуэт института, а в поле «место гашения» Пермь названа культурной столицей Урала, что акцентирует роль города и вуза в формировании культурного пространства России.

На конверте типографским способом нанесена литера «А», означающая, что для отправки писем до 20 г дополнительная оплата не требуется. Всего выпущено 50 тыс. экземпляров. Конверты и оттиски специального штемпеля можно будет получить в почтовых отделениях Перми и Пермского края сразу после церемонии гашения.

По словам директора регионального управления Почты России Наталии Дорониной, для почтового ведомства – большая честь быть частью истории Пермского государственного института культуры, а выпуск юбилейной почтовой продукции демонстрирует уважение к его заслугам. Она также добавила, что подобные конверты становятся «культурными послами», рассказывая о Пермском крае по всей стране и за её пределами.

Ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская выразила благодарность Почте России за столь ценный подарок, отметив, что художественный конверт является не только символом юбилея, но и элегантным способом сохранения памяти, который позволит распространить информацию о вузе среди широкой аудитории.

В 2025 году Пермский государственный институт культуры отмечает 50-летие. В рамках празднования будет проведено торжественное расширенное заседание Ученого совета ПГИК 25 ноября, в ходе которого состоится церемония гашения памятного конверта с участием представителя Министерства культуры РФ.

