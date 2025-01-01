Жительницу Прикамья осудили за получение пособий на несуществующего ребёнка Её отправили в колонию и обязали выплатить крупный штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, признав её виновной в крупном мошенничестве с социальными выплатами, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2018 году подсудимая дала согласие на участие в мошенничестве для незаконного получения пособий на несуществующего младенца. Для этого она передала свой паспорт сообщникам, которые, действуя по доверенности, обратились в органы ЗАГС с заявлением о рождении ребёнка у подсудимой в домашних условиях. На основании показаний свидетелей ЗАГС зарегистрировал рождение и выдал свидетельство.

Затем подсудимая оформила кредитный договор, чтобы приобрести земельный участок, планируя погасить его средствами материнского капитала. Участок она купила по завышенной стоимости у лица, замешанного в преступном сговоре, а полученные деньги участники схемы распределили между собой.

Помимо этого, подсудимая использовала поддельное свидетельство о рождении для получения государственных пособий, предназначенных для матерей.

По итогам судебного разбирательства, с учётом позиции гособвинителя, суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, а также обязал возместить ущерб бюджету в размере более 1 млн руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

