В Пермском крае 19-летний матрос самовольно покинул судно и погиб

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств инцидента, повлекшего гибель сотрудника ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 5 октября в 10:50 работник 2006 г.р., занимавший должность моториста-матроса на земснаряде «Камский-429», стоявшем у причала в с. Нижние Муллы, во время отдыха между сменами самостоятельно покинул судно, спрыгнув в воду. К несчастью, ему не удалось достичь берега, что привело к летальному исходу.

В данный момент создаётся комиссия для расследования несчастного случая, чтобы выяснить детали и причины трагедии. В скором времени будут проведены опросы свидетелей, осуществлён юридический анализ документов, касающихся работы погибшего, а также запрошены результаты медицинской экспертизы с установлением причины смерти. Кроме того, в связи с произошедшим в отношении работодателя инициировано экстренное контрольное мероприятие. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

