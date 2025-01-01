Выставку «Образование и карьера» в Перми посетили более 34 тысяч человек Она проходила 2-5 октября Поделиться Твитнуть

КВЦ «Пермь Экспо» со 2 по 5 октября стал площадкой для выставки-форума «Образование и карьера», посвященной учебным заведениям, образовательным технологиям и актуальным вакансиям. За четыре дня работы мероприятие привлекло внимание 34 845 чел.

Уже в 27-й раз данное событие объединило 60 образовательных учреждений, включая ведущие вузы, колледжи, школы и организации дополнительного образования. 30 работодателей из Пермского края и других регионов России делились информацией о карьерных перспективах, преимуществах работы в их компаниях и предлагаемых вакансиях.

В рамках выставки для школьников традиционно проводилось профориентационное тестирование, по результатам которого каждый ученик получал индивидуальную карту с рекомендациями по посещению стендов вузов, колледжей и компаний, соответствующих его интересам и способностям. Всего за время работы выставки тестирование прошли 2535 учащихся.

Отдельные маршруты были разработаны и для студентов средних профессиональных учебных заведений. Им предлагалось посещать стенды работодателей, где они могли узнать об актуальных стажировках и возможностях дальнейшего трудоустройства.

Выставку посетили 164 группы, в составе которых было 6815 студентов из разных городов Пермского края.

