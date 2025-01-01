В Прикамье опровергли информацию о якобы введённом запрете на въезд жителей ДНР Никакого постановления о временном ограничении не выпускалось Поделиться Твитнуть

фото: ЦУР Пермского края

Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края обнаружил в социальных сетях сообщение о якобы введённом временном запрете на въезд жителей ДНР на территорию Прикамья из-за опасений распространения холеры. Данная информация является фейком, заявили в ЦУР.

«Запрос оперативно направили коллегам в краевой минздрав, где информацию опровергли. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что постановления о временном ограничении не выпускалось, информация не соответствует действительности. Кстати, определить, что документ ложный, можно уже по его названию: в нашем регионе не существует департамента здравоохранения», — говорится в информации Центра управления регионом Пермского края.

