Жительницу Пермского края оштрафовали за оскорбление судьи

Сергей Глорио

В Пермском крае сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обеспечили уплату штрафа, назначенного судом за оскорбление, нанесенное судье.

Инцидент произошёл в Кизеле, в здании городского суда. Гражданка, представлявшая одну из сторон в административном процессе, пришла в приёмную суда для получения копии решения. Ознакомившись с полученным документом, она в присутствии других граждан начала громко выражать свое несогласие с содержанием решения, используя оскорбительные высказывания в адрес судьи.

Эти действия, совершённые намеренно, привели к унижению чести и достоинства судьи, а также негативно повлияли на общественное мнение о его профессионализме, что было расценено как неуважение к суду и подрыв авторитета судебной системы Российской Федерации.

Женщина была признана виновной в нарушении ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») и приговорена к выплате штрафа в размере 30 тыс. руб. Производство по данному делу уже завершено фактическим исполнением, сообщили в ГУФССП по региону.

