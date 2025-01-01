Землевладелицу в Перми обязали очистить от борщевика 245 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд постановил, что владелица земельного надела обязана ликвидировать заросли борщевика на территории в 245 га, сообщает пресс-служба краевого суда.

Основанием для судебного разбирательства послужили итоги инспекций, проведенных в мае-июне 2025 года. Тогда на обширной территории, находящейся в собственности ответчицы, были выявлены значительные скопления борщевика Сосновского. Несмотря на полученные ранее уведомления, землевладелица не предприняла действенных шагов для искоренения растения, представляющего опасность для здоровья людей и окружающей среды. В свое оправдание женщина заявила о попытках борьбы с сорняком, предоставив соглашения с подрядной организацией на покос борщевика.

Орджоникидзевский районный суд Перми, изучив материалы дела, пришел к выводу, что на момент инспекций собственница земли не осуществляла необходимых мероприятий для предотвращения разрастания борщевика Сосновского. Суд подчеркнул, что владелица участка имела все ресурсы для решения проблемы, но не воспользовалась ими, создав тем самым угрозу для окружающих. Иск был удовлетворен, и женщину обязали полностью уничтожить все очаги борщевика до 1 июня 2026 года. Кроме того, в течение последующих пяти лет она обязана ежегодно проводить профилактические работы, чтобы не допустить повторного появления ядовитого сорняка.

Данное судебное решение пока не вступило в силу.

