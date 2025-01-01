За неделю в Перми в ДТП пострадали 23 человека Задержаны 32 пьяных водителя Поделиться Твитнуть

фото: Госавтоинспекция Перми

В Перми с 29 сентября по 5 октября зафиксировано 19 ДТП, в результате которых пострадали 23 человека, включая семерых детей. Потерпевшие получили травмы разной степени тяжести.

За минувшую неделю инспекторами ГИБДД было выявлено и пресечено 1208 нарушений ПДД. Так, выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. 39 водителей были задержаны за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Зафиксировано 9 случаев выезда на встречную полосу движения. Выявлено 17 нарушений правил перевозки несовершеннолетних. В 82 случаях водители не уступили дорогу пешеходам. 82 пешехода сами нарушили Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с настоятельным призывом соблюдать Правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности всех участников дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.