В Прикамье похоронят погибшего на СВО Андрея Власова Его не стало почти год назад Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб Андрей Власов из Александровского округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Андрей Власов родился 5 июня 1982 года, а погиб 26 ноября 2024-го. Обстоятельства гибели местные власти не уточнили. Также не сообщается, была ли у него семья.

Похороны военнослужащего состоятся 7 октября. Церемония прощания пройдёт в ДК «Энергетик» в п. Яйва с 10:30. Позже, в 11:00, запланирован траурный митинг. Солдата похоронят на кладбище в Яйве.

Администрация Александровского муниципального округа выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

