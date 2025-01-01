Председателем думы Карагайского округа Прикамья избрана Татьяна Богданова Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова Поделиться Твитнуть

Татьяна Богданова / фото: телеграм-канал «На местах»

На должность председателя думы Карагайского муниципального округа Пермского края утверждена Татьяна Богданова, занимающая пост директора Менделеевской школы. Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

С 2020 по 2025 год Татьяна Богданова исполняла обязанности депутата окружной думы, а с 2016 по 2020 год являлась депутатом Земского собрания Карагайского района.

Кроме того, новоизбранный председатель была включена в состав Совета представительных органов при краевом Законодательном собрании Пермского края.

