Председателем думы Карагайского округа Прикамья избрана Татьяна Богданова
Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова
На должность председателя думы Карагайского муниципального округа Пермского края утверждена Татьяна Богданова, занимающая пост директора Менделеевской школы. Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
С 2020 по 2025 год Татьяна Богданова исполняла обязанности депутата окружной думы, а с 2016 по 2020 год являлась депутатом Земского собрания Карагайского района.
Кроме того, новоизбранный председатель была включена в состав Совета представительных органов при краевом Законодательном собрании Пермского края.
