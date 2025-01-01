Авторы проекта Julim создали первые в мире коми-пермяцкие эмодзи Они доступны пользователям с Telegram Premium Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Студентки и выпускники Коми-пермяцко-русского отделения Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), авторы проекта «Julim(дзулим)» создали коми-пермяцкие эмодзи. По их словам, это первые в мире эмодзи в коми-пермяцком стиле. Пользователи могут найти их в телеграм-канале проекта. Всего доступно 40 эмодзи.

«Мы возвращаемся из отпуска! Мы преодолели 2489 километров, чтоб рассказать о коми-пермяках в Чеченской республике. Совсем скоро рубрика «Julim в Чечне»! А пока ловите от нас первые в мире коми-пермяцкие эмодзи!» — сообщается в их телеграм-канале.

Julim занимается популяризацией коми-пермяцкого языка и культуры. В соцсетях авторы рассказывают о фестивалях, традициях и сакральных местах Коми-Пермяцкого округа.

