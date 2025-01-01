Пермская турфирма «Кубань» останется с одним теплоходом Второй компания передаст ООО «Волна» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Туристическая компания «Кубань» из Перми планирует передать теплоход «Василий Чапаев» другой пермской организации, занимающейся круизами, — ООО «Волна». Информацию об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» предоставили источники, знакомые с ситуацией на туристическом рынке.

Одним из основателей обеих фирм является Филипп Антонов, сын Михаила Антонова. «Василий Чапаев», двухпалубное судно, находился в управлении «Кубани» с 2021 года. После передачи теплохода в распоряжении компании останется единственный теплоход — «Александр Фадеев». В настоящее время на веб-сайте «Кубани» продолжается реализация круизов на обоих теплоходах.

Евгения Бурдина, директор «Кубани», сообщила, что официальная передача «Василия Чапаева» пока не состоялась. Она воздержалась от комментариев относительно дальнейшей судьбы теплохода. По данным издания, причиной передачи судна стали разногласия между Михаилом Антоновым и его партнером по «Кубани». Согласно Rusprofile, Анна Гуляева владеет 50% долей компании, а остальные 50% принадлежат Филиппу Антонову.

Отмечается, что ещё одно судно, ранее принадлежавшее ООО «Лазурит» (компании, связанной с Михаилом Антоновым) — четырёхпалубный теплоход «Фёдор Панфёров», перешло к ООО «Волна».

