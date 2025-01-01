Верхнекамское месторождение солей в Пермском крае отмечает вековой юбилей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

5 октября 1925 года в Соликамске, с глубины, превышающей 90 м, впервые был извлечён образец сильвинита розоватого оттенка. Это событие ознаменовало рождение Верхнекамского месторождения — лидера в России по объёму запасов калийных солей.

Благодаря усилиям пионеров, исследователей и экспертов, убежденных в перспективах российского калия, в Верхнекамье возник мощный индустриальный комплекс, оказавший решающее влияние на судьбу Соликамска, Березников и всего северного региона.

«Особые слова благодарности — ветеранам отрасли и тем, кто продолжает это дело. Сегодня на «Уралкалии» работает более 20 тыс. чел. Ваш ежедневный труд делает Верхнекамье надежной опорой минеральной безопасности страны», — написал в своём Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

