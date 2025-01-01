Житель Перми остудил за бракованный автомобиль Chery более 6 млн рублей Деньги пермяку должен выплатить дистрибьютор бренда АО «Чери автомобили Рус» Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Житель Перми добился в судебном порядке выплаты более 6 млн руб. от российского дистрибьютора Chery за автомобиль ненадлежащего качества. Иск был удовлетворён в отношении АО «Чери автомобили Рус». Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Перми.

Согласно материалам дела, летом 2023 года пермяк купил новый автомобиль Chery за 2,45 млн руб. В течение девяти месяцев эксплуатации выявились дефекты: некорректная работа подогрева лобового стекла, следы коррозии на двери багажника, сбои в работе мультимедийной системы, стук в подвеске при езде по неровностям и скопление влаги в фарах.

Автомобиль неоднократно направлялся на гарантийный ремонт с марта по июнь 2024 года. Однако часть дефектов осталась неисправленной, а некоторые проявлялись вновь вскоре после ремонта. В общей сложности машина находилась в ремонте 46 дней в течение года. После того как автосалон отклонил требование о возврате денег за автомобиль, пермяк обратился в суд.

В суд поступил иск от общественной организации по защите прав потребителей, представлявшей интересы покупателя. Истец требовал возмещения стоимости автомобиля, выплаты неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных издержек. Судебная экспертиза подтвердила наличие многочисленных дефектов, часть которых была признана производственным браком.

В результате суд обязал АО «Чери автомобили Рус» выплатить пермяку 2,45 млн руб. за автомобиль, неустойку, 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и штраф 1,23 млн руб. Ещё 1,23 млн руб. штрафа было взыскано в пользу организации по защите прав потребителей. Решение суда пока не вступило в силу, так как ответчик подал апелляционную жалобу.

