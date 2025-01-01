В Прикамье скончался экс-глава ГАИ Чайковского Михаил Миронов С ним простятся сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспеккция Чайковского

В Чайковском округе ушёл из жизни руководитель Государственной автомобильной инспекции Чайковского района Михаил Миронов. Об этом сообщается на официальной странице Госавтоинспекции Чайковского.

С 1971 по 1987 год он возглавлял ГАИ, играя ключевую роль в обеспечении безопасности на дорогах Чайковского района, говорится в сообщении.

Его опыт и знания были неоценимы для многих, кто обращался к нему за помощью. Коллеги и друзья вспоминают его как человека, всегда готового прийти на помощь, выслушать и поддержать, поделиться советом и делом, говорится в некрологе Госавтоинспекции Чайковского.

После выхода на пенсию Михаил Миронов оставался наставником начальников и сотрудников ведомства и активно участвовал в мероприятиях по профилактике ДТП в школах и учебных заведениях Чайковского.

Личный состав Госавтоинспекции, сотрудники ОМВД России по Чайковскому городскому округу, ветераны службы выразили соболезнования его семье и всем, кто его знал и ценил.

Прощальная церемония проходит сегодня, 4 октября, в ритуальном зале на ул. Вокзальной в Чайковском.

