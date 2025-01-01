Пермяка оштрафовали за пьяную езду на каршеринговом автомобиле Он выплатит компании 165 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, житель Перми пытался оспорить большой штраф, выставленный ему компанией-оператором каршеринга, однако проиграл. Летом этого года он сел за руль арендованного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, чтобы отвезти супругу домой. На дороге его остановил полк ДПС — в отношении пермяка составили протокол об административном нарушении, а машину отвезли на специализированную стоянку. Впоследствии каршеринговая фирма выставила ему счет на 165 руб.

В ходе судебного разбирательства истец заявил, что не изучил детальный договор, напечатанный мелким шрифтом, мотивируя это тем, что мало кто это делает. Он также утверждал, что понёс двойное наказание, поскольку его уже оштрафовало государство и лишило водительских прав, при этом автомобиль остался в целости и сохранности. Более того, он сообщил о психологическом влиянии со стороны компании и просил возмещения морального ущерба.

Кировский районный суд Перми постановил, что в договоре аренды чётко прописаны штрафные санкции за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за последующую эвакуацию транспортного средства. И подписав договор, мужчина выразил своё согласие со всеми пунктами. Суд отметил, что незнание положений договора не является основанием для освобождения от ответственности, а лишь указывает на недостаточную гражданскую ответственность. Таким образом, пермяк должен выплатить каршеринговой компании 165 тыс. руб.

