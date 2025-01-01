В Пермском Политехе рассказали об особенностях начисления налогов для жителей региона Пермяки начали получать уведомления от налоговой службы Поделиться Твитнуть

Фото: Федеральная налоговая служба, nalog.ru

ФНС России начала рассылать налогоплательщикам уведомления о начислении налогов за 2024 год, подлежащих уплате до 1 декабря 2025 года. Эксперт из Пермского Политеха Светлана Леонтьева разъяснила, какие виды доходов и имущества подлежат налогообложению, а также способы проверки правильности произведенных расчётов.

Основу налоговых поступлений от физлиц составляют региональные и местные налоги, разница между которыми заключается в уровне власти, определяющем их параметры.

Транспортный налог относится к региональным, поступая в бюджеты субъектов РФ. Ставки, льготы и сроки его уплаты устанавливаются региональными властями. Как отмечает старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Светлана Леонтьева, ставка транспортного налога может отличаться в зависимости от региона даже для одинаковых моделей автомобилей. Расчёт ведётся на основе мощности двигателя, года выпуска и коэффициентов для дорогих автомобилей.

К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физлиц (дома, квартиры, гаражи и недостроенные объекты). Они пополняют муниципальные бюджеты, а их размер и льготы определяются местными органами самоуправления. «Налоговая база основывается на кадастровой стоимости, что связывает налог с рыночной оценкой», — комментирует Леонтьева.

В фискальной системе произошло важное изменение: в единый платежный документ теперь включены начисления с доходов по банковским депозитам, облигациям, акциям и другим инвестициям. Хотя изменения вступили в силу в 2021 году, первые платежи граждане внесли в 2024 году (за 2023 год) из-за «налоговых каникул». Текущие налоги за 2024 год станут вторыми после введения нового порядка.

«Если совокупный доход по вкладам в российских банках превышает установленный лимит, с разницы необходимо уплатить 13% НДФЛ. Лимит рассчитывается как ключевая ставка ЦБ, умноженная на 1 млн рублей. Например, в 2024 году, при ставке 21%, необлагаемый порог составит 210 тыс. руб.», — поясняет эксперт.

Налог не взимается с процентов по эскроу-счетам и рублевым депозитам, если ставка не превышала 1% годовых. Банк не удерживает налог самостоятельно, информация передается в ФНС для расчета и формирования квитанции.

Для проверки начислений можно использовать «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, где указаны все параметры расчета. Доступен также «Налоговый калькулятор» для самостоятельной проверки.

Уведомления не направляются, если сумма к оплате менее 300 руб. (в этом случае уведомление придет раз в три года), при положительном сальдо на едином налоговом счёте или наличии льгот. Многодетные семьи, владеющие автомобилем определенной мощности, могут быть освобождены от транспортного налога. Аналогичные льготы существуют для пенсионеров и инвалидов. Для применения льгот необходимо обратиться в ФНС с заявлением и подтверждающими документами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.