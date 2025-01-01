Пермский политех подписал соглашения с пятью вузами Ирака Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский государственный политехнический университет заключил соглашения о сотрудничестве с пятью высшими учебными заведениями Ирака. Информацию об этом распространила пресс-служба ПНИПУ, уточнив, что в список партнёров вошли университеты Аль-Мустансирия, Мисана и Диялы, Васитский университет и Средний технический университет. Подписи под документами поставили ректор Пермского политеха Антон Петроченков и руководители иракской стороны.

По словам ректора Петроченкова, данное соглашение открывает перспективы для взаимодействия в самых разных областях, включая нефтегазовую промышленность, экологическую безопасность, экономические науки, образование и гуманитарные дисциплины. C 2014 года Пермский политех принял на обучение по программам высшего и дополнительного образования свыше 370 студентов, среди которых были и граждане Ирака.

