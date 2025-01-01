В Перми арестован 15-летний школьник за попытку совершить теракт Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В четверг, 2 октября, в Дзержинский районный суд Перми поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для 15-летнего жителя Перми, подозреваемого в деянии, подпадающем под ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Следствие инкриминирует ему попытку совершения поджога с целью «дезорганизации работы государственных органов и оказания влияния на их решения, осуществленную группой лиц по предварительному соглашению». По информации, предоставленной суду, юноша совершил поджог металлического ящика, расположенного возле ж/д путей. По счастливой случайности в нём не было оборудования, отвечающего за сигнализацию, централизацию и блокировку. Заметив прохожих и испугавшись, что его обнаружат и задержат, подросток убежал с места преступления.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого настаивал на более мягкой мере пресечения.

Суд, однако, удовлетворил просьбу следователя. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлится для несовершеннолетнего до 1 декабря 2025 года. Такое решение аргументировано негативной характеристикой личности обвиняемого: плохие отзывы из школы, наличие в прошлом противозаконных действий, склонность к девиантному поведению и скитаниям.

В суде напомнили, что в течение прошедшего месяца у них уже рассматривалось аналогичное ходатайство, по которому другой подросток был помещен под домашний арест по обвинению в попытке совершения теракта на ж/д транспорте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.