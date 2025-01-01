Финал первого Чемпионата России по программированию беспилотников пройдёт в Перми Турнир состоится в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 по 9 ноября в Перми состоится финальный тур дебютного Чемпионата и Первенства Российской Федерации среди специалистов по программированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Состязания будут разделены на два этапа. Предварительный тур пройдёт с 6 по 12 октября в дистанционном формате. Финальный тур состоится с 7 по 9 ноября с очным участием специалистов.

В Чемпионате России могут принять участие российские граждане, достигшие 18-летнего возраста. А в Первенстве страны смогут поучаствовать юноши и девушки 14-18 лет.

Регистрация участников открыта до 5 октября на официальном веб-сайте: чемпионат-россии.рф. В основе соревнований лежит отечественный инженерный симулятор, разработанный компанией «Геоскан».

Детальная информация, регламент и форма для подачи заявок доступны по ссылке.

