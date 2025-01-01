Курсировавший по Прикамью Поезд Победы «Молотов» посетили более 85 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Уникальный передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы «Молотов», посвященный трудовому подвигу жителей Прикамья, привлёк внимание более 85 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Свой путь экспозиция начала 9 мая в Перми, а завершила 28 сентября в Соликамске, охватив за это время 14 городов и районов Пермского края.

В течение пяти месяцев работы выставочно-образовательный комплекс «Поезд Победы «Молотов» попеременно возглавляли три локомотива, каждый со своей историей: Эм-726-14, участник военных перевозок; П36, известный как «Генерал» благодаря своим красным полосам, напоминающим генеральские лампасы; ЛВ-355, считавшийся одним из самых передовых советских локомотивов с 1952 по 1956 год.

В состав передвижного комплекса входили 10 вагонов. Один из них представлял собой платформу с фрезерными станками 1920- и 1940-х годов, показывая, как целые предприятия эвакуировались из прифронтовой полосы вглубь страны, чтобы возобновить выпуск необходимой продукции.

На другой платформе экспонировались крупнокалиберные орудия, в том числе 122-миллиметровая пушка А-19. Именно орудие, созданное на Молотовском заводе, совершило первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года. Рядом с пушками располагался вагон-цистерна, напоминающий о том, что в годы войны Прикамье стало одним из ключевых центров нефтедобычи, обеспечивая фронт топливом, за что ему дали неофициальное название «второе Баку».

