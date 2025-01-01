Прокуратура Прикамья держит на контроле строительство детской поликлиники в Соликамске Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Заместитель прокурора города Соликамска Вадим Карпов проинспектировал строительства новой детской поликлиники в Соликамске, рассчитанной на обслуживание 200 пациентов за смену.

Ранее подрядчику ООО «Акрополь М» были вынесены предупреждения о необходимости строгого соблюдения установленных сроков выполнения строительных работ. Компания должна завершить стройку к концу 2025 года.

В ходе инспекции был заслушан отчет подрядчика о выполненном объёме работ, совместно с представителями местной администрации произведён осмотр строительной площадки. Состоялось рабочее совещание, посвященное активизации усилий для точного соблюдения графика строительных и монтажных операций.

Напомним, в новой поликлинике будут располагаться кабинеты педиатров, отделения для проведения диагностики и физиотерапевтических процедур, блоки для вакцинации и процедур, кабинеты врачей-специалистов узкого профиля. Все помещения планируется оборудовать новейшей медицинской техникой.

