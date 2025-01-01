В Перми запускают проект, стимулирующий горожан больше ходить Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

В субботу, 4 октября, в краевом центре начинается реализация проекта «Шаги Перми». События, организованные в рамках Всероссийского Дня ходьбы, призваны популяризировать ходьбу как простейший и наиболее доступный вид физической нагрузки, превосходно подходящий для поддержания здоровья и хорошей физической формы в любом возрасте.

Чтобы принять участие в Дне ходьбы, необходимо зарегистрироваться на сайте умный-спорт.рф, указав в личном профиле дату рождения для включения в рейтинг, скачать и установить мобильное приложение «Умный спорт», активировать функцию передачи данных о шагах, в течение 4 октября совершать прогулки, а в конце дня отправить информацию о количестве пройденных шагов через приложение «Умный спорт».

Тройка лидеров «Дня Ходьбы», показавшая наилучшие результаты по количеству шагов, будет награждена. Кроме того, будут отмечены самые активные участники в шести возрастных категориях: до 10 лет, 11—18 лет, 20—35 лет, 36—50 лет, 51—65 лет и старше 65 лет.





