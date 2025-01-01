Театр на Малой Ордынке в Москве возглавил экс-руководитель пермской «Сцены-Молот» Поделиться Твитнуть

Эдуард Бояков

Константин Долгановский

В Театре на Малой Ордынке сменился художественный руководитель: на этот пост назначен режиссер Эдуард Бояков. Информацию об этом распространила пресс-служба департамента культуры Москвы. Согласно официальному сообщению, Евгений Герасимов, ранее занимавший эту должность, переключит свое внимание на общественную работу и стратегическое руководство Театром Сатиры.

Напомним, Эдуард Бояков с 2010 по 2011 год активно работал в Перми, где был организатором фестиваля «Текстура» и руководил театром «Сцена-Молот». Весной 2013 года он занял пост руководителя Воронежской академии искусств, а после ухода оттуда в 2015 году возглавил Воронежскую государственную академию искусств. С 2018 по 2021 год Бояков руководил МХАТ им. Горького. С 2022 года он является руководителем Нового театра.

