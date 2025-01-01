В Перми заработал первый в регионе Центр аддиктологии Поделиться Твитнуть

В Перми, на базе диспансерно-поликлинического подразделения Пермского краевого клинического наркологического диспансера (ПККНД) по адресу: ул. Петропавловская, 74, начал работу первый в Прикамье Центр аддиктологии. В центре оказывают услуги по диагностике, терапии и восстановлению для лиц, столкнувшихся с различными проявлениями зависимого поведения.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что работа центра направлена на оказание поддержки не только людям, страдающим от зависимостей, но и их семьям, которые сталкиваются с трудностями из-за пагубных привычек близких.

Здание, в котором разместился центр, было передано Пермскому краевому клиническому наркологическому диспансеру в сентябре 2024 года. В нём проведён ремонт.

Главный врач ПККНД Дмитрий Михневич сообщил, что в центре работают медицинские психологи, психотерапевты, психиатры и психиатры-наркологи. Он отметил, что при появлении тревожных состояний, хронических нарушений настроения, навязчивых мыслей или идей у себя, ребёнка или родственника, можно обратиться в центр. Здесь применяются как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения, включая групповую и индивидуальную психотерапию. Каждому обратившемуся будет предоставлена консультация, лечение и реабилитация, а также последующее сопровождение для предотвращения рецидивов.

Центр аддиктологии оказывает всестороннюю помощь пациентам всех возрастов, включая детей и подростков, страдающим от наркотической, токсической, алкогольной, табачной зависимости, а также от пристрастий к компьютерным и азартным играм, расстройств пищевого поведения, компульсивного шопинга и прочих форм аддикций.

