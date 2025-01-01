В Перми лифт на парковке «зажевал» открытую дверь Mercedes-Benz Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми суд вынес решение, согласно которому женщина-водитель обязана выплатить компенсацию за повреждения, возникшие в результате происшествия с парковочным подъёмником. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Автомобилистка, управлявшая Mercedes-Benz GLE 400, припарковалась на отведённом ей месте, выключила зажигание и открыла дверь, чтобы выйти из машины. В тот же момент соседняя платформа автоматической парковки начала движение. Соседка по парковке активировала подъёмник, предварительно не убедившись в отсутствии препятствий. В результате поднимающийся автомобиль на платформе задел открытую дверь Mercedes. Машину начало поднимать, она накренилась и встала на два колеса. Когда подъемник достиг верхней точки, дверь оторвалась, и автомобиль упал обратно на четыре колеса. К счастью, находящаяся внутри женщина не получила травм.

Потерпевшая обратилась в суд с требованием к виновнице инцидента о возмещении материального ущерба, снижения стоимости автомобиля, а также нанесения морального вреда.

Районный суд Ленинского района Перми частично удовлетворил требования, постановив взыскать с ответчика 721 тыс. руб. Однако в удовлетворении требования о компенсации морального вреда было отказано из-за отсутствия достаточных оснований.

Обе стороны обжаловали решение в Пермском краевом суде. Апелляционная инстанция учла, что истица испытала сильный шок и страх в результате происшествия. Поэтому первоначальное решение было изменено в части отказа в компенсации морального вреда, и с ответчика было взыскано 15 тыс. руб. в качестве компенсации. В остальном решение районного суда осталось в силе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.