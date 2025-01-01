В Пермском крае ФАП и амбулатория работали без необходимой аппаратуры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура провела инспекцию ФАП и амбулатории в Чернушинском округе Пермского края и обнаружила, что данные медицинские учреждения не укомплектованы требуемым оборудованием. В частности, в амбулаториях отсутствовали стабилизатор напряжения, набор для коникотомии, спирометр и другие приборы.

Как сообщает ТК «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ведомства, прокурорское представление было направлено главному врачу больницы, однако выявленные недочёты так и не были устранены. В связи с этим, прокуратура подала иск в судебные органы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

