Жителей Пермского края предупредили о густом тумане 4 октября

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в Пермским ЦГМС, 4 октября в ночные и утренние часы в некоторых районах Пермского края вероятен туман.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю в связи с этим настоятельно советует водителям транспортных средств придерживаться установленного скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров и резкого торможения, учитывать состояние дорожного покрытия при управлении автомобилем.

Пешеходам следует проявлять повышенную осмотрительность при передвижении по улицам и при пересечении проезжей части.

В МЧС также напомнили, что для вызова экстренных служб следует звонить «01» — со стационарного аппарата, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).





