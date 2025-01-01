В Перми наградили победителя и призёров конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Образование» Всего было рассмотрено 29 проектов Поделиться Твитнуть

В преддверии празднования Дня Учителя в Перми состоялось награждение лучших участников ежегодного краевого конкурса «Лидер Пермского края» в сфере образования. В этом году на рассмотрение было представлено 29 проектов, стремящихся к победе.

Первое место занял проект «Маршрут Победы: помним, чтобы созидать», представленный школой № 22 города Перми, специализирующейся на углубленном изучении иностранных языков. Данный проект направлен на укрепление гражданственности, патриотизма и формирование социально ответственной личности посредством погружения в историю Великой Отечественной войны, изучения вклада Пермского края в Победу и исследования биографий педагогов школы, участвовавших в войне.

В числе финалистов оказался также проект «От агрокласса до агрохолдинга», разработанный Кунгурским колледжем агротехнологий и управления. Его цель — дать школьникам базовые навыки рабочих профессий в сельском хозяйстве и предоставить возможность получить соответствующее свидетельство.

Еще одним финалистом стал проект «Системная профориентация — инвестиции в будущее», представленный компанией «Соликамскбумпром». Предприятие активно реализует стратегию профориентации, сочетая участие в региональных образовательных программах с разработкой собственных, таких как «Моя первая профессия» и «Профисмена».

Победители конкурса были отмечены памятными знаками с изображением герба Прикамья. Кроме того, школа-победитель получила право использовать логотип конкурса в своей деятельности, включая оформление помещений и реализацию проектов.

Напоминаем, что продолжается прием заявок на конкурс «Лидер Пермского края» по направлениям «Патриотизм и добровольчество», «Промышленность» и «Здравоохранение». Заявки принимаются до 19 октября по ссылке.

Конкурс был инициирован губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в 2022 году с целью отметить организации, вносящие существенный вклад в развитие региона и реализующие проекты, важные для его жителей. Организатором выступает Администрация губернатора Пермского края.

