В Пермском крае высадили семь тысяч елей в виде числа «80» Геоглиф посвятили юбилею Победы Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае возник уникальный геоглиф (огромный рисунок) «80», сформированный из 7 тыс. молодых елей. Этот «живой» памятник посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны, отмечаемой в 2025 году. Он был заложен на территории Добрянского лесничества.

Как рассказали в Минприроды Пермского края, геоглиф был создан 3 октября на участке, где ранее была произведена вырубка, и охватывает площадь в 2,35 га. Каждая цифра монумента достигает впечатляющих размеров — 100 м в длину и 70 в ширину.

В высадке деревьев приняли участие около 100 человек (представители региональных и муниципальных органов власти, работники Рослесинфорга, Добрянского лесничества и ООО «Уралбумага»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.