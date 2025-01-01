Определён победитель конкурса «Мастер года» Он получит денежный приз и будет назначен советником министра просвещения РФ Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Институтом развития профессионального образования (ИРПО)

В День среднего профессионального образования в Курске назвали имя победителя Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Им стал преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа (Ямало-Ненецкий АО) Михаил Иванов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что за победой стоят упорный труд, высокий профессионализм и преданность делу.

«Хочу особо подчеркнуть: на финале «Мастера года» нет проигравших! Каждый финалист и призер — гордость системы СПО. Вы — самые активные, талантливые и творческие педагоги колледжей и техникумов России», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Победитель получит денежный приз в 200 тыс. руб. и будет назначен советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

«Друзья, я счастлив, я горд тем, что смог представить Ямал на таком высоком уровне! Благодарю свою региональную команду за веру, надежду и подготовку! Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашему губернатору Дмитрию Андреевичу Артюхову за активную помощь педагогам. Спасибо организаторам, оператору конкурса и гостеприимному Курску! Мастера, спасибо вам за то, что подарили конкурсу такую незабываемую атмосферу. И хочу сказать всем: невозможное сегодня станет возможным завтра!» — обратился к участникам конкурса Михаил Иванов.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проходит с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, повышения престижа педагогических профессий.

Конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторы — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

