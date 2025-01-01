На фоне роста числа марафонов в Перми стали чаще арендовать квартиры посуточно Количество бронирований выросло на 39% Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Пермь вошла в список городов, в которых в 2025 году проходили значимые спортивные мероприятия, в том числе марафоны и полумарафоны. Как отмечает сервис «Авито», количество бронирований посуточных квартир в городе выросло на 39% относительно прошлого года. Средняя цена в сутки составила 3,1 тыс. руб. Самая заметная динамика отмечалась в Екатеринбурге (+51% год к году), Уфе (+42%) и Тобольске (+41%).

«Марафоны и другие спортивные события — значимые элементы событийного туризма: они привлекают тысячи участников, формируют на время событий спрос на транспорт, гостиницы и посуточное жильё. А так как бегуны часто рассматривают старты как повод для полноценного отпуска, то кроме спортсменов приезжают их семьи. Согласно нашей статистике, в крупных городах с насыщенным календарём событий, в том числе марафонами и полумарафонами, в этом году забронировали на 29% больше посуточных квартир, чем за тот же период 2024-го», — прокомментировал директор «Авито Путешествий» Артём Кромочкин.

Аналитики по результатам опроса подсчитали, что каждый десятый россиянин занимается спортивным туризмом. Путешествовать ради участия в спортивных мероприятиях выразили готовность 37% респондентов — чаще других так отвечали люди 18-24 лет (51% в возрастной группе) и 25-34 лет (47%).

Самыми перспективными направлениями для развития спортивного туризма россияне считают горные местности (45%), южные регионы (42%), столицы и крупные города (33%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.