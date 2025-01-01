На СВО погиб младший сержант из Прикамья Николай Черных С ним простятся 6 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

При выполнении боевого задания на территории Курской области погиб младший сержант из Сивинского округа Николай Черных. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в соцсетях.

Николай Черных родился 22 мая 1991 года. Как и когда он попал на СВО, местные власти не уточнили. Известно лишь, что его убили 19 сентября этого года в Курской области во время «контртеррористической операции».

Церемония прощания с военнослужащим состоится 6 октября в 13:00. Позже, в 13:30, пройдёт митинг. В последний путь солдата проводят в с. Усть-Буб (ул. Школьная, 15).

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

