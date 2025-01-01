Домогавшегося ребёнка пермяка отправили в СИЗО Девочка смогла вырваться и убежать Поделиться Твитнуть

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СК предъявили ранее судимому мужчине обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней). Его задержали по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, днём 20 сентября злоумышленник 1979 г.р., находясь в лесу около Орджоникидзевского района Перми, напал на ранее незнакомую 14-летнюю девочку и «совершил в отношении неё иные действия сексуального характера». Девочка смогла вырваться и убежать.

Полиция смогла оперативно установить личность нападавшего и задержать его. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СК уже осмотрели место происшествия. Сейчас проходят необходимые судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

