«Уралхим» представил школьникам Пермского края образовательный проект «Учись с «Уралхимом» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках выставки «Образование и карьера», которая проходит в Перми с 2 по 5 октября, состоялась презентация образовательного проекта «Учись с Уралхимом». О нём школьникам из разных городов Пермского края рассказали заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Ольга Евтина и директор Березниковского политехнического техникума Алcина Бариева.

Проект стартовал на базе Березниковского политехнического техникума при поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Студенты обучаются по востребованным специальностям «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» и «Мастер слесарных работ». Они заключают с предприятием целевые договоры по программе «полного пансиона» — уникальной для региона.

Проект предусматривает комплексную поддержку учащихся: повышенную корпоративную стипендию, полностью оплаченное проживание в современном общежитии, горячее питание, брендированную одежду, практику на производстве и гарантированное трудоустройство в филиале «Азот». В будущем планируется расширить образовательный проект «Учись с «Уралхимом» на другие учебные заведения и предприятия Группы «Уралхим».

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы видим, что нынешняя молодёжь ценит надёжность и осознанный подход к своему будущему. Запустив формат «полного пансиона», мы стремимся не просто предоставить образование, а создать для студентов максимально комфортные и предсказуемые условия. Наша цель — снять с их плеч груз бытовых и материальных проблем, таких как оплата жилья, питания и повседневных расходов. Благодаря этому вся энергия и внимание учащихся могут быть направлены исключительно на глубокое освоение профессии и личностное развитие.

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: 5C7FMwReQKpJ3U95926ZhuKbnpZRNtx9jEadQXe6e9YQEd5JVsefAYEeFjiyioSz

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.