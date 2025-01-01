В Верещагинском округе открылась первая библиотека нового поколения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Модернизация Центральной библиотеки им. В.Г. Мельчакова прошла по проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и нацпроекту «Семья».

Преобразование учреждения одними из первых оценили депутат Государственной думы, региональный председатель общественного совета партпроекта «Культура малой Родины» Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин, глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нохрин.

«Для меня, председателя регионального общественного совета проекта, команды партийного проекта во главе с Надеждой Лядовой и всей большой команды регионального отделения партии во главе с нашим губернатором Дмитрием Махониным важно обеспечивать равные возможности для всех жителей края, в частности, создавая современные удобные локации, обновляя материально-техническую базу учреждений культуры. Уверена, современная Верещагинская библиотека им. Мельчакова станет местом силы, местом притяжения для всех жителей округа. Продолжаем работать!» — отметила Ирина Ивенских.

«Здесь каждый от мала до велика найдёт для себя занятие по душе. И это не только чтение книг, но и возможность с помощью современного оборудования ознакомиться с книжным фондом большинства библиотек страны! Комфортные и уютные залы библиотеки станут местом для встреч горожан, объединённых общими интересами», — добавил Сергей Ветошкин.

В модельной библиотеке появилось больше возможностей для организации семейного досуга. Созданы новые зоны — детский и интерактивный залы, появилось современное оборудование, которое позволит читателям разного возраста реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Фонды библиотеки пополнились новыми книгами по истории, краеведению, художественными произведениями отечественных и зарубежных авторов. Общий объем финансирования превысил 15 млн руб.

Добавим, развитие учреждений культуры — одно из основных направлений народной программы Единой России. На сегодняшний день это уже 28-я модельная библиотека в Пермском крае.

