Подвергшемуся атаке собак пермяку отказали в возбуждении уголовного дела Травмы, с которыми мужчина провёл на больничном около трёх месяцев, признаны неопасными

По информации, предоставленной супругой пострадавшего порталу perm.aif.ru, жителю Перми, на которого в апреле текущего года напали собаки, отказано в открытии уголовного дела в отношении хозяина этих животных.

Инцидент произошел 16 апреля на территории парковки одной из пермских компаний. Владелец двух питбулей привязал их к ограждению, отправившись на собеседование. Вскоре псы сорвались и стали бегать по стоянке. Жертвой стал пермяк, возвращавшийся с перерыва на обед. Звери сбили его с ног, и одна из собак укусила его за руку. Остановить агрессию получилось только с помощью огнетушителя. Пострадавшему потребовалась срочная операция на руке и последующая терапия, негативно сказавшаяся на состоянии почек. В общей сложности, мужчина провёл на больничном около трёх месяцев.

После случившегося Андрей обратился в полицию с заявлением. Им были пройдены различные экспертизы и следственные действия. Однако, как сообщила 2 октября жена пострадавшего, в возбуждении дела было отказано. В постановлении говорится, что вред, причинённый здоровью, признан недостаточным для возбуждения дела.

Напомним, в июне 2025 года стало известно о повторном нападении этих же собак на человека. В Мотовилихинском районе жертвой стал ветеран спецоперации. Ему также было отказано в возбуждении дела, что вызвало угрозы самосуда со стороны общественности в адрес владельца собак.

