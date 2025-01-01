ФНС вновь банкротит почётного гражданина Перми из-за долга в 719 млн рублей 87-летний Виктор Пыхтеев является экс-главой «Искра-Авигаз» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по региону обратилась с иском в Арбитражный суд Пермского края о признании 87-летнего бывшего топ-менеджера АО «ОГТ «Искра-Авигаз» Виктора Пыхтеева банкротом. ФНС указывает на наличие не уплаченной свыше трёх месяцев задолженности на сумму более 719,6 млн руб. Арбитраж оставил дело без движения, следует из картотеки судебных решений.

Суд определил, что ФНС не предоставила доказательства направления копии заявления в адрес должника, судебные акты и сведения по исполнительным производствам, выписку из ЕГРИП и другие документы. Арбитраж предложил устранить недостатки до 10 ноября 2025 года.





Напомним, пенсионер Виктор Пыхтеев — кавалер двух советских орденов Трудового Красного Знамени и лауреат премии правительства РФ. В 2014 году Виктор Пыхтеев выступил поручителем по кредиту у признанного банкротом АО «ОГТ «Искра-Авигаз» в ЗАО ИКБ «Европейский» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). Непогашенная задолженность превысила 313,1 млн руб. В 2018 году Виктор Пыхтеев был признан банкротом, в 2020 году процедура банкротства завершена после реализации имущества.





В рамках банкротства «Искра-Авигаз» Пыхтеева привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 3,2 млрд руб. Среди компаний, которым топ-менеджер причинил убытки, указаны АО «ОДК» (505,4 млн руб.), АО «ОДК-Пермские моторы» (30,7 млн руб.), АО «ОДК-Авиадвигатель» (22,5 млн руб.), АО «ОДК — Газовые турбины» (100,8 млн руб.), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (300,6 млн руб.) и ФНС России (719,9 млн руб.).

