На Пермской телебашне в День учителя включат иллюминацию

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В честь Дня учителя Пермский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) организует специальное световое шоу на телебашне. Праздничная иллюминация будет включена 5 октября. Посвященная профессиональному празднику педагогов подсветка будет украшать башню с восьми вечера до полуночи.

В России чествование работников сферы образования имеет давнюю историю, начиная с 1965 года. Традиционно День учителя отмечали в первое воскресенье октября. Однако в 1994 году была установлена фиксированная дата — 5 октября. Основная задача этого дня — акцентировать важность и ценность работы учителей, а также их вклад в процесс обучения и воспитания молодого поколения.

