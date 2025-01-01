В Прикамье собираются изменить условия применения налоговых режимов и льгот ЗС рассмотрит законопроект в октябре Поделиться Твитнуть

фото: katemangostar

freepik.com

В Законодательное собрание Пермского края на рассмотрение поступил проект закона, вносящий поправки в действующее региональное налоговое законодательство, сообщает Telegram-канал краевого парламента.

В частности, предложенный законопроект вносит изменения в условия предоставления льгот для имущества, используемого предприятиями в сфере охраны окружающей среды. Инициаторы нововведений предлагают предоставлять налоговые преференции исключительно в отношении нового имущества, что призвано стимулировать компании к обновлению и модернизации основных фондов. Данные налоговые ограничения не скажутся на деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, изменения в региональном налоговом кодексе коснутся патентной и упрощённой систем налогообложения для бизнеса. Предполагается постепенное, в течение двух лет, увеличение стоимости патентов до среднерегионального уровня, что позволит предпринимателям своевременно адаптироваться и спрогнозировать финансовые затраты. Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики (производство, сельское хозяйство, научная и социальная сферы), «налоговые каникулы» продлены до конца 2026 года. Перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему, будет расширен за счёт направлений из креативных индустрий, таких как художественное искусство и изготовление бижутерии.

Законопроект также предусматривает продление действия льготного периода для новых предприятий, использующих УСН, наряду с завершением действующей трехлетней программы налоговых льгот.

Ожидается, что данный проект закона будет вынесен на обсуждение в рамках пленарного заседания регионального парламента в октябре.

