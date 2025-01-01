Маркетплейс в Перми выплатит миллионы рублей за отказ от исполнения договоров Судебные решения были вынесены ещё в августе Поделиться Твитнуть

В Пермском крае суд встал на сторону потребителей, обязав онлайн-платформу возместить убытки из-за неправомерного расторжения сделки в одностороннем порядке, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несколько покупателей независимо друг от друга заказали на маркетплейсе «Мегамаркет» у разных поставщиков технику: ноутбуки, телефоны, умные часы, игровые консоли. После полной оплаты заказы были аннулированы продавцами, а маркетплейс вернул деньги покупателям, предложив оформить заказы повторно, но уже по новым, более высоким ценам.

Покупатели направили претензии продавцам с требованием поставить товары по изначальной цене. Однако выяснилось, что данные продавцы никогда не размещали свои товары на «Мегамаркете» и не использовали агрегатор для ведения бизнеса, а также не занимаются торговлей указанными товарами.

Считая, что владелец агрегатора (ООО «Маркетплейс») предоставил неверную или неполную информацию о продавце, потребители обратились в суд с исками о взыскании с ООО «Маркетплейс» убытков в размере разницы между текущей стоимостью аналогичного товара и стоимостью по отмененному заказу, а также неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Роспотребнадзор по Пермскому краю участвовал в судебном процессе, предоставив заключения в защиту прав потребителей, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Экспертное заключение указывало на то, что агрегатор, предоставляя информацию о продавце, несёт ответственность за её полноту и достоверность, что требует обязательной идентификации продавца. Агрегатор обязан принимать меры для идентификации продавца, включая проверку полномочий лица, действующего от имени продавца, и запрашивать подтверждающие документы. Не проведя идентификацию продавца и допустив к размещению предложений неустановленное лицо, владелец агрегатора несёт риски.

Дзержинский районный суд, рассмотрев исковые заявления, частично удовлетворил требования истцов, постановив выплатить компенсацию за моральный ущерб и штраф. В остальной части исков было отказано с аргументацией, что агрегатор не отвечает за качество товаров и связанные с этим убытки.

Однако Пермский краевой суд пересмотрел решение суда первой инстанции. В своих апелляционных определениях он указал на то, что ООО «Маркетплейс» не предприняло действий для идентификации лиц, разместивших информацию о продаже на странице продавца и действовавших от его имени. Согласно действующему законодательству, агрегатор обязан контролировать и не допускать регистрацию продавцов, использующих незаконно полученные общедоступные данные (ИНН, ОГРН, название, адрес и т.д.). Таким образом, владелец агрегатора, не проверивший личность продавца и допустивший размещение предложений на своем сайте в интернете неустановленным лицом, несет ответственность перед потребителем за информацию о продавце, если будет установлено, что последний не имел договора с агрегатором на размещение предложений о продаже товаров.

Исходя из этого, судебная коллегия пришла к выводу, что именно ООО «Маркетплейс», допустив публикацию неточной информации о продавце, должно компенсировать убытки, причиненные потребителям в связи с неисполнением договоров купли-продажи.

Апелляционным определением Пермского краевого суда от 26 августа в пользу потребителя были взысканы убытки в размере 2 336 436 руб. и штраф 1 198 218 руб., а также компенсация морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Апелляционными определениями Пермского краевого суда от 13 августа в пользу потребителя № 1 взысканы убытки в размере 1 645 976 руб., компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф 827 988 руб.; в пользу потребителя № 2 взысканы убытки в размере 2 738 410 руб., компенсация морального вреда в размере 25 тыс. руб. и штраф 1 381 705 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.