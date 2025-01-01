Накопивший миллионный долг по алиментам пермяк осуждён к исправительным работам Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Перми вынесли приговор должнику по алиментам, накопившему задолженность в 1 млн руб., назначив ему исправительные работы.

Свердловский районный суд Перми завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, признав его виновным в уклонении от уплаты средств на содержание ребёнка (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина не был официально трудоустроен. С марта по июнь 2025 года, имея возможность выплачивать алименты, он намеренно избегал этой обязанности, не предоставляя сыну ни материальной, ни иной помощи.

Сумма долга превысила 1 млн руб. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Принимая во внимание доводы государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в пользу государства.

