Коллективный договор филиала «ПМУ» «Уралхима» выполнен

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми 2 октября прошла конференция первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения» (ППО «ПМУ»). Делегаты от подразделений предприятия (34 сотрудника) единогласно подтвердили выполнение коллективного договора между работодателем и работниками в 2024 году.

Документ содержит 70 пунктов, предусматривающих для сотрудников филиала «ПМУ» льготы сверх требований Трудового кодекса РФ.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Филиал «ПМУ» вновь подтвердил свою максимальную социальную ориентированность. Предприятие работает на стопроцентной нагрузке даже в условиях стрессовых внешних факторов, всесторонне обеспечивая своим сотрудникам стабильные благоприятные условия. Набор льгот коллективного договора сохранён, их финансирование растёт. Предприятие находит возможность заниматься развитием бытовой сферы завода, активно работать c молодёжью и участвовать в спортивных соревнованиях.

По уровню оплаты труда филиал «ПМУ» в 2024 году перевыполнил обязательства, зафиксированные в коллективном договоре. Средняя зарплата на предприятии ощутимо превышает норматив, зафиксированный в Отраслевом тарифном соглашении. Она должна быть на уровне четырёх прожиточных минимумов трудоспособного населения региона — 61,9 тыс. руб., при этом в 2024 году средняя зарплата рабочих на «ПМУ» составила 102 тыс. руб.

Алексей Аверьянов подчеркнул, что общий объём финансирования льгот для сотрудников «ПМУ» в 2024 году составил 285 млн руб., что на 22% превышает показатель 2023 года. При штатной численности около 850 чел. социальные расходы завода составили за год 335,3 тыс. руб. на одного работника. Среди основных мер поддержки: ДМС, охрана труда и оздоровление сотрудников, дополнительные оплачиваемые дни отдыха, доплаты на питание, различные виды материальной помощи, корпоративный транспорт, меры поддержки детей сотрудников, обучение, корпоративные мероприятия и многое другое.

Дмитрий Исаев, председатель ППО «ПМУ»:

— Коллективный договор филиала «ПМУ» считается эталонным в химической отрасли региона. Несмотря на сложные внешние условия, ни один пункт не был урезан. Коллективный договор в 2024 году исполнен в полном объёме. Это значит, что мы сильные, успешные и с уверенностью смотрим в завтрашний день!

