В Прикамье установлен новый благотворительный рекорд Во время акции «Цветы жизни» было собрано более 5,2 млн рублей

Фото: фонд "Дедморозим"

В этом году на благотворительной акции помощи тяжелобольным детям «Цветы жизни» собрано 5 млн 289 тыс. 575 руб. Средства направят на поддержку сирот и детей с серьёзными заболеваниями. Об этом рассказали в пресс-службе пермского благотворительного фонда «Дедморозим».

Акция, объединившая преподавателей, учеников и их родителей, состоялась 1 сентября. В ней участвовали 28 325 чел. из 184 образовательных учреждений, расположенных в 55 населенных пунктах. Они решили отказаться от множества цветов и преподнести 1 сентября только один букет от класса. Сэкономленные средства были переданы на благотворительные цели.

Окончание регистрации было назначено на 10 сентября. Как правило, основная часть пожертвований поступала до этой даты, и дальнейшие взносы оказывали незначительное влияние на общий результат. Однако в этом году после закрытия регистрации участники акции перечислили дополнительно 446 606 руб.

Как рассказала руководитель отдела пропаганды чудес «Дедморозим» Кристина Быстрик, в фонде подвели итоги и уже не рассчитывали на существенные изменения, но вторая волна пожертвований принесла на 189 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

«Это новый благотворительный рекорд, и он стал возможен благодаря учителям, которые преподают детям важные жизненные уроки — доброту и сочувствие. Благодарим их и поздравляем с наступающим профессиональным праздником!» — рассказал она.

Отметим, предыдущий рекорд был установлен участниками акции «Цветы жизни» в 2024 году, когда более 30 тыс. человек собрали 5,1 млн руб. в помощь детям.

Для сравнения: в 2018 году было собрано 3,2 млн руб., в 2019-м — 4,3 млн руб., в 2020-м — 3,5 млн руб., в 2021-м — 3,2 млн руб., в 2022-м — 3,9 млн руб., в 2023-м — 4,2 млн руб., а в 2024-м — 5,1 млн руб.

